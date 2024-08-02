Одинцово, Московская область, 2 августа, 2024, 17:37 — ИА Регнум. Правоохранители проводят оперативные мероприятия в доме сенатора Дмитрия Савельева в подмосковном Одинцово, по предварительным данным, проводится обыск, сообщили 2 августа «Известия».

Известия

Telegram-канал «112» в свою очередь сообщил, что Савельева после задержания привезли к месту его жительства, позднее он будет доставлен на допрос.

По предварительным данным, в доме также находятся жена и дети сенатора, сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее СК проинформировал о возбуждении в отношении Савельева уголовного дела по факту приготовления к убийству. По данным следствия, Савельев, руководствуясь личной неприязнью, поручил организовать убийство предпринимателя.

Сотрудники правоохранительных органов, узнав о намерении сенатора организовать убийство предпринимателя, организовали комплекс оперативно-разыскных мероприятий по изобличению Савельева, в том числе инсценировали убийство, отметил СК.

2 августа сотрудники прокуратуры задержали Савельева на выходе с заседания Совета Федерации. По просьбе генерального прокурора России Игоря Краснова Совфед лишил сенатора неприкосновенности.

По данным «112», жертвой нанятого Савельевым киллера должен был стать предприниматель по фамилии Ионов. По этой информации, сенатор и предприниматель вместе управляли одной из организаций, и Савельев подозревал, что его компаньон растратил деньги компании. Сенатор нашёл исполнителя, экс-сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний, и предложил ему $100 тыс. за убийство, тот принял предложение, но позднее передумал и обратился в ФСБ, отмечалось в публикации.

Савельев — член Совета Федерации с 2016 года. В верхней палате парламента он представляет Тульскую область. Его полномочия истекают в сентябре. До прихода в Совфед Савельев в течение 17 лет был депутатом Госдумы.

Семья сенатора имела в пользовании дом в Великобритании, говорится в документах, опубликованных изданием «Газета.Ru». По этим данным, площадь объекта недвижимости составляет 489 кв. м.