Москва, 2 августа, 2024, 19:04 — ИА Регнум. Жена сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева Ольга рассказала, что супруг просил её не приезжать в Россию из-за рубежа, где учатся их дети.

tula. er.ru Дмитрий Савельев

«Он мне говорил, что сложное время, но оно сложное у нас уже два года, поэтому я не могла предположить, что это связано с уголовным делом», — сказала Савельева, слова которой приводит Lenta.ru.

Женщина также выразила надежду, что задержание Савельева по подозрению в подготовке заказного убийства — недоразумение и «подстава».

В разговоре с телеканалом «Звезда» Ольга Савельева объяснила, что на данный момент не понимает, что происходит, и находится «в подвешенном состоянии».

«Я не могу ничего говорить, потому что это какой-то бред и шок. Сегодня День ВДВ, муж — десантник, завтра у него день рождения — все мысли у нас были только об этом», — сказала она.

Как передавало ИА Регнум, 2 августа Следственный комитет проинформировал о возбуждении в отношении сенатора уголовного дела по факту приготовления к убийству. По данным следствия, Савельев, руководствуясь личной неприязнью, поручил организовать убийство предпринимателя. Сотрудники правоохранительных органов, узнав о намерении сенатора, инсценировали убийство, после чего Савельев за совершение преступления передал соучастнику вознаграждение.

2 августа он был задержан на выходе с заседания Совета Федерации. По просьбе генерального прокурора России Игоря Краснова Совфед лишил сенатора неприкосновенности.

По данным СМИ, жертвой нанятого Савельевым киллера должен был стать предприниматель по фамилии Ионов. По этой информации, сенатор и предприниматель вместе управляли одной из организаций, и Савельев подозревал, что его компаньон растратил деньги компании. Сенатор нашёл исполнителя, экс-сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний, и предложил ему 100 тыс. долларов за убийство, тот принял предложение, но позднее передумал и обратился в ФСБ.

Дмитрию Савельеву грозит до 10 лет лишения свободы, следует из Уголовного кодекса. СК сообщил о намерении привлечь Савельева к ответственности по п. 3 ст. 33 (определяет статус организатора преступления), п. 1 ст. 30 (определяет факт приготовления к преступлению) и п. «з» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса («убийство из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряжённое с разбоем, вымогательством или бандитизмом»).