Москва, 2 августа, 2024, 14:39 — ИА Регнум. Совед Федерации одобрил прошение генпрокурора Игоря Краснова о лишении неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева, заподозренного в причастности к организации убийства. Об этом рассказал глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.

Пресс-служба правительства Тульской области Дмитрий Савельев

Он отметил, что Савельева задержали сотрудники прокуратуры на выходе с заседания.

Дмитрий Савельев — член Совета Федерации с 2016 года. В верхней палате парламента он представляет Тульскую область. Его полномочия истекают в сентябре. До прихода в Совфед Савельев в течение 17 лет был депутатом Госдумы.

Подробности дела, в рамках которого политика заподозрили в причастности к организации убийства, не разглашаются.