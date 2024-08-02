Москва, 2 августа, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Семья сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева имела в пользовании дом в Великобритании, говорится в документах, которые приводит «Газета.Ru».

РИА Новости/Илья Питалев

Уточняется, что дом площадью в 489 квадратных метров находился в пользовании Савельева, его супруги и трёх детей.

Ранее Следственный комитет проинформировал о возбуждении в отношении сенатора уголовного дела по факту приготовления к убийству. По данным следствия, Савельев, руководствуясь личной неприязнью, поручил организовать убийство предпринимателя. Сотрудники правоохранительных органов, узнав о намерении сенатора, инсценировали убийство, после чего Савельев за совершение преступления передал соучастнику вознаграждение.

2 августа он был задержан на выходе с заседания Совета Федерации. По просьбе генерального прокурора России Игоря Краснова Совфед лишил сенатора неприкосновенности.

По данным СМИ, жертвой нанятого Савельевым киллера должен был стать предприниматель по фамилии Ионов. По этой информации, сенатор и предприниматель вместе управляли одной из организаций, и Савельев подозревал, что его компаньон растратил деньги компании. Сенатор нашёл исполнителя, экс-сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний, и предложил ему 100 тыс. долларов за убийство, тот принял предложение, но позднее передумал и обратился в ФСБ.