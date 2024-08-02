Москва, 2 августа, 2024, 20:18 — ИА Регнум. Семья арестованного сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева в день его задержания готовились ко дню рождения главы семьи и занимались выбором подарка. Об этом супруга Савельева Ольга сообщила на своей странице в соцсети.

Совет Федерации РФ Дмитрий Савельев

«Семья выехала за подарками для папы», — написала она.

Известно, что 3 августа Дмитрию Савельеву исполнится 56 лет.

Позднее Ольга Савельева объяснила, что на данный момент не понимает, что происходит, и находится «в подвешенном состоянии». Женщина выразила надежду, что задержание супруга по подозрению в подготовке заказного убийства — недоразумение и «подстава». Также она рассказала, что муж просил её не приезжать в Россию из-за рубежа, где учатся их дети.

Как передавало ИА Регнум, 2 августа Следственный комитет возбудил в отношении сенатора уголовное дело по факту приготовления к убийству. По данным следствия, Савельев на фоне личной неприязни поручил организовать убийство предпринимателя. Сотрудники правоохранительных органов, узнав о намерении сенатора, инсценировали убийство, после чего Савельев за совершение преступления передал соучастнику вознаграждение.

2 августа он был задержан на выходе с заседания Совета Федерации. По просьбе генерального прокурора России Игоря Краснова Совфед лишил сенатора неприкосновенности.

По данным СМИ, жертвой нанятого Савельевым киллера должен был стать предприниматель по фамилии Ионов. По этой информации, сенатор и предприниматель вместе управляли одной из организаций, и Савельев подозревал, что его компаньон растратил деньги компании. Сенатор нашёл исполнителя, экс-сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний, и предложил ему 100 тыс. долларов за убийство, тот принял предложение, но позднее передумал и обратился в ФСБ.

Дмитрию Савельеву грозит до 10 лет лишения свободы, следует из Уголовного кодекса.