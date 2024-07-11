Москва, 11 июля, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Противники России на Западе не являются сторонниками мира и диалога по Украине, а Североатлантический альянс является инструментом конфронтации, а не мира и безопасности. Об этом 11 июля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ting Shen — Pool via CNP/Global Look Press

«Мы видим, что наши противники в Европе и в Соединённых Штатах Америки не являются сторонниками диалога. И судя по документам, принятым на саммите НАТО, они не являются сторонниками мира», ― подчеркнул Песков.

При этом он добавил, что на Западе есть лидеры, которые придерживаются объективной точки зрения по Украине.

«Мы видим, что есть [на Западе] лидеры, которые придерживаются более трезвых взглядов, более перспективных взглядов. Мы видим, какому давлению они подвергаются», ― сказал представитель Кремля.

В качестве примера он привёл заявления со стороны европейских лидеров по поводу действий премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

«Мы видим, какое это давление, поэтому, конечно, трезвым голосам пробиваться через эту концентрацию конфронтационных настроений очень сложно», ― констатировал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, совместная декларация участников саммита НАТО в Вашингтоне, который проходит 9–11 июля, содержит тезис о «необратимости» вступления Украины в Североатлантический альянс. При этом в документе отмечено, что на данный момент альянс не готов направить Украине прямое приглашение, в том числе по причине отсутствия полного согласия среди стран — членов НАТО.

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев на это заявил, что Россия должна сделать всё, чтобы необратимый путь Украины в Североатлантический альянс завершился либо исчезновением Украины, либо альянса, а лучше и того, и другого.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 16 июня на саммите в швейцарском Бюргенштоке заявил, что готов начать с Россией переговоры, если Москва будет «уважать территориальную целостность» Украины. По его словам, Киев будет считать, что Москва готова к мирным переговорам, если она примет участие во втором саммите.

Москва неоднократно заявляла, что готова к диалогу по урегулированию конфликта. Президент Владимир Путин 14 июня назвал условия, на которых Россия согласится начать переговоры о мире. Для начала диалога ВСУ должны выйти из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

На прошлой неделе Орбан совершил несколько зарубежных визитов с целью найти пути урегулирования конфликта на Украине. Премьер Венгрии побывал в Киеве, где встретился с Зеленским, затем 5 июля провёл переговоры в Москве с российским лидером. По итогам встречи венгерский политик назвал обеспечение мира в Европе главной задачей его страны на время председательства в Совете ЕС.

После визитов в Киев и Москву Орбан встретился в Пекине с лидером КНР Си Цзиньпином.

Орбан обратился к Европейскому союзу с призывом взять на себя инициативу по «продвижению» прекращения огня в зоне украинского конфликта. По мнению главы венгерского правительства, после его переговоров с российским лидером шансы на такое перемирие и начало мирных переговоров стали выше.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу Евросовета Шарля Мишеля абсолютно не устроила инициатива Орбана урегулировать конфликт между Россией и Украиной.

Издание Politico сообщило, что Евросоюз может «наказать» премьер-министра Венгрии за его визит в Москву. Ответом может стать бойкот организованных Будапештом встреч министров организации.

Песков 9 июля заявил, что НАТО вряд ли услышит мирные инициативы премьер-министра Индии Нарендры Моди по Украине. Представитель Кремля добавил, что всё больше государственных деятелей действительно говорят о диалоге. По его словам, если есть диалог, то существует возможность подойти к развязке конфликта.