Пекин, 8 июля, 2024, 06:39 — ИА Регнум. В Пекине 8 июля состоялась встреча председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сообщило Центральное телевидение Китая.

Иван Шилов ИА Регнум Си Цзиньпин

Встреча Орбана и Си Цзиньпина прошла в госрезиденции Дяоюйтай в Пекине.

Подробности прошедших переговоров не уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, в Пекине 8 июля в ходе встречи председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудят вопросы, которые представляют взаимный интерес. Орбан прибыл в столицу Китая ранним утром в понедельник.

После своей поездки в Москву Орбан заявлял, что намерен провести ряд встреч, которые будут настолько же неожиданными, как и переговоры с президентом России Владимиром Путиным. А глава венгерского МИД Петер Сийярто в опубликованном 7 июля видеообращении отметил, что Венгрия усилит миротворческую миссию, поэтому европейским политикам, выступающим за военное решение конфликта на Украине, лучше «пристегнуть ремни» в ожидании её дальнейших действий.