Вашингтон, 11 июля, 2024, 01:33 — ИА Регнум. Совместная декларация участников саммита НАТО в Вашингтоне содержит тезис о «необратимости» вступления Украины в Североатлантический альянс. Официальный сайт НАТО опубликовал документ в среду, 10 июля.

Иван Шилов ИА Регнум Украина,НАТО

«Мы приветствуем конкретный прогресс, достигнутый Украиной после саммита НАТО в Вильнюсе в вопросе проведения необходимых демократических и экономических реформ… Мы продолжим поддерживать её на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции», — говорится в декларации.

При этом отмечается, что на данный момент альянс не готов направить Украины прямого приглашения, в том числе по причине отсутствия полного согласия среди стран — членов НАТО.

Ранее американское издание The New York Times сообщило, что в НАТО обсуждали, стоит ли включить в коммюнике тезис о «необратимости» вступления Украины в альянс. По информации источника, ряд официальный лиц США и других стран — членов НАТО опасались, что против подобной формулировки может выступить Венгрия.

Как передавало ИА Регнум, 8 июля директор по европейским делам в Совете нацбезопасности Белого дома Майкл Карпентер заявил, что в НАТО нет консенсуса по поводу приглашения Украины. По данным The New York Times, подобные формулировки вызваны необходимостью успокоить главу киевского режима Владимира Зеленского на фоне невозможности членства Украины в НАТО.

14 июня президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД назвал официальный отказ Украины от членства в НАТО одним из обязательных условий, при выполнении которых станет возможным проведение переговоров о мирном урегулировании конфликта.