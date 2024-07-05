Москва, 5 июля, 2024, 18:33 — ИА Регнум. Позиции России и Украины по урегулированию военного конфликта сильно отличаются друг от друга, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Kremlin.ru

«Позиции очень далеки друг от друга. Нужно совершить очень много шагов для того, чтобы приблизиться к завершению войны», — сказал глава венгерского правительства.

Орбан заявил, что провёл переговоры с российским лидером именно в тот момент, когда Европе нужен мир. И сам факт установления контакта между конфликтующими странами служит важнейшим шагом для его достижения. Премьер-министр также пообещал продолжить работать над мирным урегулированием.

Во время проведения пресс-конференции Виктор Орбан узнал мнение Владимира Путина по поводу существующих мирных инициатив. Он услышал ответы главы РФ на три важных вопроса: прекращение вооружённого конфликта, мирные переговоры с Киевом и видение Европы после прекращения огня. В конце беседы он поблагодарил главу российского государства за честный разговор и заявил, что позиция России в этом вопросе отличается от той, что он услышал накануне в Киеве.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Венгрии прибыл в Москву 5 июля. Орбан заявил на своей странице в соцсети Х, что прибыл в Москву для продолжения «мирной миссии».

Владимир Путин подчеркнул, что очень рад видеть Виктора Орбана в Москве. В начале переговоров в представительском кабинете Сенатского дворца в Кремле Путин назвал среди вопросов на повестке обсуждения как тему Украины, так и двусторонние отношения.

28 мая, по итогам визита в Узбекистан, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Украина давно бы договорились, если бы украинскими военными командовали те, кто руководствуется национальными интересами, а не интересами хозяев Киева в Европе и за океаном.

Глава государства добавил, что с удивлением смотрит на заявления «западных дружков» об отказе российской стороны от переговоров по Украине, и напомнил, что российская сторона заявляла о готовности к диалогу тысячу раз.