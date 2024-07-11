Москва, 11 июля, 2024, 09:50 — ИА Регнум. Россия должна сделать всё, чтобы необратимый путь Украины в Североатлантический альянс завершился. Об этом 11 июля заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

Dominika Zarzycka/Global Look Press

Так политик в Telegram-канале отреагировал на желание Запада дальше поддерживать Украину на её пути к интеграции с НАТО. Он напомнил высказывание западных стран в вашингтонской Декларации Альянса на стремление Киева попасть в военный блок: «Мы продолжим поддерживать [Украину] на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО».

В связи с этим Медведев считает, что Россия должна сделать всё, чтобы этот самый «необратимый путь Украины» в НАТО завершился либо её исчезновением, либо исчезновением альянса.

«А лучше и того и другого», — резюмировал зампред Совбеза.

Как сообщало ИА Регнум, совместная декларация участников саммита НАТО в Вашингтоне содержит тезис о «необратимости» вступления Украины в Североатлантический альянс. При этом в документе отмечено, что на данный момент альянс не готов направить Украине прямое приглашение, в том числе по причине отсутствия полного согласия среди стран — членов НАТО.

Ранее американское издание The New York Times сообщило, что в НАТО обсуждали, стоит ли включить в коммюнике тезис о «необратимости» вступления Украины в альянс. По информации источника, ряд официальных лиц США и других стран — членов НАТО опасались, что против подобной формулировки может выступить Венгрия.

8 июля директор по европейским делам в Совете нацбезопасности Белого дома Майкл Карпентер заявил, что в НАТО нет консенсуса по поводу приглашения Украины. По данным The New York Times, подобные формулировки вызваны необходимостью успокоить главу киевского режима Владимира Зеленского на фоне невозможности членства Украины в НАТО.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 10 июля заявил, что вхождение Украины в НАТО невозможно. Если Киев примут в альянс, это будет означать прямой конфликт с Россией, подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин 14 июня назвал условия, на которых российская сторона готова вести переговоры об урегулировании конфликта на Украине. Российский лидер уточнил, что Киев должен вывести все войска с территорий ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей и отказаться от планов вступить в НАТО.