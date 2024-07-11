Будапешт, 11 июля, 2024, 08:27 — ИА Регнум. Евросоюз может «наказать» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его визит в Москву. Ответом может стать бойкот организованных Будапештом встреч министров организации. Об этом сообщило Politico.

YURI KOCHETKOV/ЕРА/ТАСС Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву

Издание отметило, что представитель Венгрии в ЕС Балинт Одор во время закрытой встречи уже столкнулся с беспрецедентной критикой со стороны коллег. Собеседники издания добавили, что несколько послов ЕС угрожали Венгрии «реальными последствиями», если Орбан продолжит придерживаться своего нынешнего курса.

«Наиболее срочной опцией может стать бойкот неформальных встреч министров, организованных Будапештом», — указали авторы материала.

Так, на прошедшем во вторник мероприятии Евросовета присутствовали представители семи из 27 возможных стран.

Также журналисты полагают, что Орбана могут ждать ещё более тяжёлые последствия, если он продолжит вести дела с неприемлемыми для Брюсселя политиками, такими как бывший президент США Дональд Трамп.

Как сообщало ИА Регнум, на прошлой неделе Орбан совершил несколько зарубежных визитов с целью найти пути урегулирования конфликта на Украине. Премьер Венгрии побывал в Киеве, где встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским, затем 5 июля провёл переговоры в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. По итогам встречи венгерский политик назвал обеспечение мира в Европе главной задачей его страны на время председательства в Совете ЕС.

После визитов в Киев и Москву Орбан встретился в Пекине с лидером КНР Си Цзиньпином.

Орбан обратился к Европейскому союзу с призывом взять на себя инициативу по «продвижению» прекращения огня в зоне украинского конфликта. По мнению главы венгерского правительства, после его переговоров с российским лидером шансы на такое перемирие и начало мирных переговоров стали выше.

Как указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Орбан проявил политическую волю к диалогу, что Москва воспринимает крайне позитивно.

10 июля глава венгерского МИД Петер Сийярто на полях саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне заявил, что Венгрия не считает Россию угрозой для НАТО или Евросоюза и не верит обвинениям, будто Москва планирует вступить в прямой конфликт с Западом.

Министр также добавил, что Венгрия видит шанс на урегулирование конфликта на Украине, если Трамп вернётся в Белый дом в ходе предстоящих выборов.