Будапешт, 9 июля, 2024, 18:08 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что принял решение о визите в Россию на фоне негативных последствий конфликта на Украине для экономики Евросоюза. Он написал об этом в письме главе Евросовета Шарлю Мишелю и лидерам стран ЕС, текст которого 9 июля привело немецкое агентство DPA.

Валерий Шарифулин/РИА Новости Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве

По словам Орбана, из-за продолжающейся в США избирательной кампании политическое лидерство американской стороны ограничено.

«Негативные экономические последствия конфликта ложатся тяжёлым бременем на повседневную жизнь наших граждан и на конкурентоспособность ЕС», — отметил он.

Глава венгерского правительства также призвал ЕС взять на себя инициативу по «продвижению» прекращения огня в зоне военных действий на Украине. По мнению Орбана, после его переговоров с президентом России Владимиром Путиным шансы на такое перемирие и начало мирных переговоров стали выше.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля стало известно, что Орбан после встречи с Путиным в Москве написал письмо об итогах переговоров Мишелю и лидерам Евросоюза. В нём он отметил, что Европе мир, а блокирование дипломатических каналов и отсутствие прямого диалога между сторонами мешают мирному разрешению конфликта на Украине.

Переговоры президента России с премьер-министром Венгрии состоялись в Москве 5 июля. После их окончания Орбан заявил, что его главной задачей на время председательства в Совете ЕС станет обеспечение мира в Европе, также назвав визит в Россию одним из шагов этой мирной миссии.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 7 июля отметил, что премьер-министр Венгрии показал волю к диалогу и российская сторона оценивает это весьма позитивно. Он также высказал предположение, что Орбан ещё расскажет коллегам по НАТО о впечатлениях от поездки в Москву.