Швейцария, 16 июня, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский 16 июня на саммите в швейцарском Бюргенштоке заявил, что готов начать с Россией переговоры, если Москва будет «уважать территориальную целостность» Украины. Трансляцию его выступления опубликовал офис президента Украине на YouTube.

TASS/AP Photo/Laurent Ciprian Владимир Зеленский

«Россия хоть завтра может начать с нами переговоры, если она выйдет с наших территорий», — сказал глава киевского режима.

По словам Зеленского, Киев будет считать, что Москва готова к мирным переговорам, если она примет участие во втором саммите. Неважно, как удастся достичь участия России — она сделает это по доброй воле или её «заставит мировое сообщество», заявил глава киевского режима.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин 14 июня назвал условия, на которых Россия согласится начать переговоры об урегулировании ситуации на Украине. Для начала диалога ВСУ должны выйти из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, то есть покинуть территории в границах, в которых они вошли в состав Украины.

Ещё одно важное условие — письменно зафиксированные обязательства Киева отказаться вступать в НАТО. Когда украинская сторона выполнит эти условия, российские военные получат приказ о прекращении огня и начале переговоров.

Также для начала переговоров Запад должен снять санкции с России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва от переговоров с Украиной не отказывалась. При этом Зеленский не может ставить свою подпись под соглашениями, поскольку это было бы нелегитимно. 20 мая 2024 года истёк срок полномочий Зеленского как президента. Как отметил Путин, легитимность эту восстановить невозможно никаким образом. Отмену выборов на Украине он назвал спектаклем.