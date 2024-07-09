Париж, 9 июля, 2024, 19:20 — ИА Регнум. Председателя Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и главу Евросовета Шарль Мишель абсолютно не устроила инициатива премьер-министра Венгрии Виктора Орбана урегулировать конфликт между Россией и Украиной, сообщил 9 июля лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х (бывший Twitter).

ALESSANDRO DELLA VALLE/POOL/EPA/ТАСС Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

«Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен задыхаются от ярости, потому что Орбан <…> несёт послание диалога и мира», — написал политик.

Он отметил, что действия премьера Венгрии прямо противоречат «воинственной истерии» Евросоюза. Филиппо назвал визиты Орбана в Россию, Украину и Китай явным «троллингом» ЕС.

Филиппо призвал Францию выйти из Евросоюза, отметив, что реакция её руководства показывает лишь желание продолжать быть военной машиной на службе у глубинного государства.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июля в Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина и Орбана, который назвал свой визит следующим этапом мирной миссии. Перед этим венгерский премьер побывал в Киеве.

По итогам переговоров Орбан назвал главной задачей его страны на время её председательства в Совете ЕС обеспечение мира в Европе. Он пояснил, что позиции России и Украины по урегулированию конфликта сильно отличаются друг от друга. Нужно совершить очень много шагов для того, чтобы приблизиться к его завершению, добавил он.

Утром 8 июля Орбан в Пекине провёл встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Позже глава правительства Венгрии сообщил, что следующий его визит будет в Вашингтон.

9 июля Агентство DPA сообщило, что причиной визита венгерского премьера в Москву стали негативные последствия конфликта на Украине для экономики Евросоюза. Орбан также призвал ЕС взять на себя инициативу по «продвижению» прекращения огня в зоне военных действий на Украине. По его мнению, после его переговоров с президентом России Владимиром Путиным шансы на такое перемирие и начало мирных переговоров стали выше.

8 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин является убежденным сторонником поиска решений украинского конфликта путём дипломатии. Представитель Кремля напомнил, что Москва всегда поддерживала проведение переговоров с участием всех заинтересованных сторон.