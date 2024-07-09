Москва, 9 июля, 2024, 14:17 — ИА Регнум. НАТО вряд ли услышит мирные инициативы премьер-министра Индии Нарендры Моди по Украине. Об этом 9 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Алексей Майшев/РИА Новости Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди

«В эти дни проходит саммит НАТО. Риторика, которая предшествовала ему, свидетельствует о том, что вряд ли услышат. Но мы будем дальше следить, какие подходы будут там доминировать», — отметил он.

Представитель Кремля добавил, что всё больше государственных деятелей действительно говорят о диалоге. По его словам, если есть диалог, то существует возможность подойти к развязке конфликта.

Как ранее передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин выразил благодарность Моди за его попытки найти мирный путь к урегулированию ситуации на Украине.

Российские власти неоднократно отмечали, что готовы к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом специальной военной операции, а также при условии признания новых территориальных реалий.

14 июня Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен вывести войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и отказаться от планов вступить в НАТО.