Москва, 14 июня, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Украина должна вывести войска со всей территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — тогда Россия будет готова к переговорам. Об этом 14 июня заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел.

Иван Шилов ИА Регнум

«Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей — причём обращаю внимание: именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину», — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что, как только Киев заявит о готовности к такому решению и начнёт реальный вывод войск, а также официально уведомит об отказе от планов вступления в НАТО, Россия незамедлительно прекратит огонь и начнёт переговоры.

Как передавало ИА Регнум, российские власти неоднократно отмечали, что готовы к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом специальной военной операции, а также при условии признания новых территориальных реалий. Так, в марте Путин напомнил, что Россия по-прежнему готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России 30 сентября 2022 года по итогам проведённых в них референдумов. В этот день Путин и главы регионов подписали договоры о вхождении в состав России. В перечень субъектов в Конституции они официально вошли 6 октября 2022 года.