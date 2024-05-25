Москва, 25 мая, 2024, 19:40 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг стремится представить Россию агрессором, чтобы оправдать действия альянса. Об этом 25 мая корреспонденту ИА Регнум заявил военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.

U.S. Secretary of Defense

Столтенберг сказал, что в случае серьёзной кибератаки на одну из стран НАТО может применить пятую статью Североатлантического договора, что будет означать коллективную оборону.

Глазунов считает, что своим заявлением Столтенберг пытается сохранить имидж Евросоюза и всего блока НАТО, демонстрируя, что в случае угрозы они могут применить силовые методы даже против России. Возможно, генсек намеренно нагнетает обстановку, добавил военный эксперт.

Он напомнил о словах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который заявлял о подготовке Европы к войне с Россией. Запад пытается сформировать соответствующее общественное мнение, представляя Россию агрессором, отметил Глазунов.

«К словам Столтенберга нужно относиться очень внимательно, так как он наделён правом принятия решений. В горячем конфликте Россия одерживает победу, российские войска уверенно продвигаются вперёд, освобождая населённые пункты. Однако в информационной войне Запада против России ситуация не так радужна. В этой сфере все мировые информационные ресурсы работают на США, Евросоюз и Великобританию, поэтому они создают общественное мнение в свою пользу. Заявление Столтенберга можно рассматривать в контексте информационной войны против России. Однако вряд ли НАТО начнёт какие-либо боевые действия против России, понимая, к чему это может привести», — подчеркнул военный эксперт.

Как передавало ИА Регнум, ранее страны НАТО, в том числе Германия и Чехия, обвинили Россию в совершении «злонамеренных и гибридных» акций, в числе которых «кампании по дезинформации, кибератаки» и другие «гибридные операции», но никаких доказательств не привели. В НАТО пригрозили коллективным и индивидуальным ответом на такие «угрозы».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил 14 мая, что Кремль решительно отвергает все заявления о «причастности» России к кибератакам на страны ЕС. Все обвинения носят абсолютно безосновательный характер, подчеркнул он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 8 мая назвала безосновательными обвинения в адрес Москвы в кибератаках. Она отметила, что эти заявления нельзя проверить, так как российской стороне не представили никаких доказательств.

Столтенберг также призвал западных союзников Киева подумать над отменой ограничений, которые не позволяют наносить удары с Украины по российской территории их оружием. Он отметил, что Украине очень трудно защищаться сейчас, когда российские войска продвигаются в Харьковской области.

По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана то, что сегодня происходит в Брюсселе и Вашингтоне, это своего рода подготовка настроений к возможному непосредственному конфликту с Россией. Он также отметил, что перед двумя мировыми войнами в средствах массовой информации «довольно долго шла подготовка вступления в войну».

Президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ не планирует воевать с НАТО, это просто бред. Российский лидер не раз подчёркивал, что у России нет никаких причин воевать со странами НАТО. В частности, президент отмечал, что у Москвы и стран альянса нет никаких территориальных претензий друг к другу. Россия не хочет портить отношения, она заинтересована в развитии отношений. Путин подчеркнул, что у России нет проблем со странами НАТО. По его словам, они сами искусственно их создают, потому что не хотят иметь в лице России конкурента.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова 6 марта заявила, что у России нет и не было планов по нападению на кого бы то ни было, включая страны Североатлантического альянса. Именно Запад объявил Россию прямой угрозой. Это указано в доктринальных документах НАТО, куда входят Вашингтон, Лондон, весь Брюссель, добавила дипломат.