Москва, 8 мая, 2024, 13:52 — ИА Регнум. Обвинения в кибератаках на инфраструктуру Германии и Чехии, выдвигаемые России, безосновательны и носят спекулятивный характер, заявила 8 мая на брифинге директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Дипломат допустила, что это делается в преддверии американских выборов.

«Я не исключаю, что эта тема должна разыгрываться внутри Штатов, и возможно, этот хор, многоголосье из натовских и еэсовских стран им тоже выгоден для того, чтобы раскручивать антироссийскую карту. Проверить же нельзя, никаких данных в подтверждение своих слов они не дают», — сказала она.

Как передавало ИА Регнум, ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обвинила Россию в том, что та якобы причастна ко взлому учётных записей электронной почты членов правления СДПГ и других партий. Она назвала кибератаку «угрозой демократии», а России пригрозила последствиями.

3 мая МИД Германии вызвал и. о. временного поверенного в делах посольства России и выразил ему протест, обвинив Москву в хакерской атаке, совершённой в ноябре 2023 года. Берлин обвинил в кибератаке группировку АРТ28 и заявил о причастности России. Посольство России в Германии категорически отвергло причастность государственных российских структур к группе АРТ28. Оно также назвало обвинения бездоказательными.

В этот же день МИД Чехии заявлял, что хакерская группа АРТ28 с 2023 года совершает кибератаки на чешские учреждения, используя ранее неизвестную уязвимость в Microsoft Outlook. 6 мая посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии.