Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 6 марта, 2024, 13:27 — ИА Регнум. У России нет и не было планов по нападению на кого бы то ни было, включая страны Североатлантического альянса. Об этом 6 марта в ходе брифинга на полях Всемирного фестиваля молодежи заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Павел Бедняков/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

«У России нет и никогда не было планов по нападению прямой, кривой агрессией, развязыванию конфликтов с кем бы то ни было, что касается НАТО, Вашингтона, Украины, кого угодно»,― заверила дипломат.

При этом она подчеркнула, что именно Запад объявил Россию прямой угрозой. По её словам, это указано в доктринальных документах НАТО, куда входят Вашингтон, Лондон, весь Брюссель.

По мнению дипломата, это свидетельствует об агрессии, которая является базисом восприятия России.

«Натовцам стоит уяснить, что любая угроза безопасности нашей страны с их стороны без ответа не останется», ― подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин не раз подчёркивал, что у России нет никаких причин воевать со странами НАТО. В частности, он отмечал, что у Москвы и стран альянса нет никаких территориальных претензий друг к другу. Россия не хочет портить отношения, она заинтересована в развитии отношений.

Вместе с тем российский лидер уверен, что к конфликту на Украине привело стремление Запада добраться до российских границ. По его словам, именно это безудержное желание НАТО привело к трагедиям.

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи по Украине, прошедшей в Париже 26 февраля, заявил, что представители западных стран обсуждали возможную отправку военных на Украину, но к общему мнению не пришли. После этого представители западных стран поспешили заявить, что не планируют направлять войска на Украину и тем более выступают против их участия в боевых действиях против России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песковотметил, что в случае отправки западных военнослужащих на Украину прямой конфликт России и НАТО станет неизбежным. Он подчеркнул, что России нужно быть начеку. В МИД России заявили, что Москва будет рассматривать подобный шаг Запада как прямую эскалацию конфликта.

Глава минобороны США Ллойд Остин 29 февраля заявил, что НАТО вынуждено будет «воевать с Россией» в случае поражения Киева в конфликте на Украине. В свою очередь российский президент 29 февраля в ежегодном послании Федеральному собранию назвал бредом обвинения в адрес Москвы в планах напасть на Европу. Глава государства подчеркнул, что это западные страны спровоцировали конфликты по всему миру и лгут о том, что Россия собирается напасть на Европу.

Захарова назвала по меньшей мере безумным заявление Остина, который показал американскую сущность. Теперь все видят, добавила она, кто агрессор — это Вашингтон.