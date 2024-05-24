Москва, 24 мая, 2024, 16:16 — ИА Регнум. Заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Европа готовится к войне с Россией, свидетельствует о его понимании серьёзности ситуации. Такое мнение 24 мая корреспонденту ИА Регнум высказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Kremlin Pool/Global Look Press Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Как отметил Орбан, заявления политиков и журналистов западных стран говорят о том, что Европа готовится к началу войны с Россией.

«Такое заявление премьер-министра Венгрии говорит о глубоком кризисе внутри НАТО. Орбан осознаёт, что произойдёт в случае начала третьей мировой войны. Он понимает, что эта война сначала развернётся у границ его страны, а затем Венгрия будет в неё втянута. При этом Орбан сразу заявил, что Венгрия не будет участвовать в конфликте, что является беспрецедентным для НАТО. Венгрия не будет одна занимать такую позицию. Европа действительно готовится к началу войны с Россией. Орбан знает, о чём говорит, и на такой шаг его подвигли соображения безопасности своей страны», — отметил Ордуханян.

Политолог отметил, что России нужно серьёзно отнестись к этой информации. Ранее Запад во главе с США объявил, что поражение Украины в конфликте с Россией означает поражение самого Запада, который стал олицетворять себя с бандеро-фашистским киевским режимом. Большинство западных политиков считает, что поражение Украины в этом конфликте будет означать поражение НАТО. Учитывая степень вовлечённости НАТО и США, это действительно будет их поражением. Однако Россия не была инициатором этого конфликта, и пока неясно, как Запад будет выходить из этой ситуации, подчеркнул эксперт.

Он считает, что вполне возможен сценарий военного вмешательства и открытой войны Запада против России. Совместные военные учения России и Белоруссии по приведению в готовность нестратегического ядерного оружия свидетельствуют о том, что Москва воспринимает ситуацию очень серьёзно.

«Американская мечта — списать свои долги за счёт «победоносной войны» в Европе. Но они будут сильно разочарованы, если решатся на этот шаг. В то же время Россия должна быть готова к худшему сценарию», — добавил Ордуханян.

Как передавало ИА Регнум, по словам Орбана, то, что сегодня происходит в Брюсселе и Вашингтоне, это своего рода подготовка настроений к возможному непосредственному конфликту с Россией. Он также отметил, что перед двумя мировыми войнами в средствах массовой информации «довольно долго шла подготовка вступления в войну».

Издание Politico 21 мая сообщило, что группа конгрессменов от обеих партий призвала Пентагон «разрешить» Украине наносить удары по территории России оружием, поставляемым из США. Конгрессмены написали, что удары «могут» осуществляться по стратегическим целям и «при определённых обстоятельствах».

С аналогичной инициативой ранее выступала бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Она заявила, что США и другие союзники Киева должны оказывать ВСУ больше помощи для нанесения ударов по российской территории дальнобойным оружием.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко заявил, что США должны снять «абсолютно несправедливый», по его мнению, запрет на использование ВСУ поставляемого американцами вооружения для ударов по целям на территории России. Это, по его мнению, может предотвратить новое наступление Москвы.

Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что такой призыв Литвиненко — это требование, чтобы США вступили в прямое столкновение с Россией.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Россия не оставит без ответа посягательства на свою территорию. Она подчеркнула, что западные страны, предоставив дальнобойные ракеты и тяжёлые вооружения и дав добро на их применение против России, способствовали эскалации конфликта.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ не планирует воевать с НАТО, это просто бред. Российский лидер не раз подчёркивал, что у России нет никаких причин воевать со странами НАТО. В частности, президент отмечал, что у Москвы и стран альянса нет никаких территориальных претензий друг к другу. Россия не хочет портить отношения, она заинтересована в развитии отношений. Путин подчеркнул, что у России нет проблем со странами НАТО. По его словам, они сами искусственно их создают, потому что не хотят иметь в лице России конкурента.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова 6 марта заявила, что у России нет и не было планов по нападению на кого бы то ни было, включая страны Североатлантического альянса. Именно Запад объявил Россию прямой угрозой. Это указано в доктринальных документах НАТО, куда входят Вашингтон, Лондон, весь Брюссель, добавила дипломат.