Вашингтон, 25 мая, 2024, 00:56 — ИА Регнум. Западным союзникам Киева следует снять действующие ограничения для Украины на удары их оружием по территории России, заявил журналистам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

U.S. Secretary of Defense Йенс Столтенберг

«Союзникам пришло время подумать, следует ли им снять некоторые ограничения, которые они наложили на использование оружия, переданного Украине. Особенно сейчас, когда в Харькове, недалеко от границы, идёт много боевых действий, из-за того, что Украина не имеет возможности использовать это оружие против военных целей на территории России, ей очень трудно защитить себя», — сказал он в интервью британскому журналу The Economist.

Столтенберг отметил, что после наступления российских войск в Харьковской области украинцев стало особенно раздражать, что ВСУ приходится использовать отечественные беспилотники для атак по целям на территории РФ. При этом наступление российской армии будет продолжаться, уже сейчас Украина испытывает значительные трудности, добавил генсек.

Как сообщало ИА Регнум, 21 мая издание Politico написало, что группа американских конгрессменов от обеих партий призвала Пентагон «разрешить» Украине наносить удары по территории России оружием, поставляемым из США. Конгрессмены отметили, что удары могут осуществляться по стратегическим целям и при определённых обстоятельствах.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 24 мая утверждал, что ВСУ уже используют американское и другое западное оружие для ударов по гражданским объектам в России за пределами зоны конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал крайне опасными заявления западных лидеров, в том числе высказывания главы МИД Британии Дэвида Кэмерона о якобы имеющемся у ВСУ «праве» использовать британское оружие для нанесения ударов по территории России, а также президента Франции Эммануэля Макрона о готовности направить войска на Украину. Представитель Кремля подчеркнул, что Запад провоцирует беспрецедентный виток эскалации, это требует стремительной эффективной реакции со стороны РФ.