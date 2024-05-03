Берлин, 3 мая, 2024, 13:12 — ИА Регнум. И. о. временного поверенного в делах посольства России в Германии вызвали 3 мая в министерство иностранных дел страны. Вызов связан с тем, что Россия якобы причастна к хакерской атаке 2023 года, сообщил журналистам представитель немецкого МИД Кристиан Вагнер.

ТАСС/EPA/CLEMENS BILAN

По его словам, российского дипломата вызвали в МИД в полдень. Внешнеполитическое ведомство намерено «ясно изложить позицию федерального правительства».

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обвинила Россию том, что та якобы причастна к взлому учётных записей электронной почты членов правления Социал-демократической (СДПГ) и других партий.

Глава немецкой дипломатии пригрозила России ответом, заявив, что теперь может с уверенностью говорить о причастности к атаке «российской группировки APT28». Это заявление Бербок сделала в городе Аделаида в Австралии.

Власти Германии неоднократно обвиняли в кибератаках российских хакеров. В ноябре прошлого года российских хакеров обвинили во взломе ТЦ Kaufhaus des Westens в Берлине.

В феврале прошлого года Бербок обвинила российских хакеров в атаке на официальные ресурсы Германии, в том числе на её сайт. Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда отметила, что немецкое МВД обрушилось на Москву с обвинениями не моргнув глазом.

Президент России Владимир Путин в феврале 2024 года констатировал враждебный настрой МИД Германии и лично Бербок в отношении Москвы. При этом он подчеркнул, что Бербок и её политика вредят прежде всего самому Берлину, который многое теряет экономически из-за враждебности по отношению к Москве.