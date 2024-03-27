Торжок, Тверская область, 28 марта, 2024, 01:09 — ИА Регнум. Россия не планирует воевать с НАТО, это просто бред. Об этом 27 марта заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с личным составом 344-го центра боевого применения и переучивания лётного состава Минобороны в Торжке.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

«В 2022 году США истратили (на оборонные расходы. — Ред.), дай Бог памяти, $811 млрд, а РФ — $72 млрд, разница ощутимая, больше чем в 10 раз. Оборонные расходы у США составляют примерно 40 процентов от общемировых расходов на оборону <…>, а у России — 3,5. И мы что, имея в виду вот это соотношение, собираемся воевать с НАТО что ли? Ну это просто бред», — сказал Путин.

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Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин не раз подчёркивал, что у России нет никаких причин воевать со странами НАТО. В частности, президент отмечал, что у Москвы и стран альянса нет никаких территориальных претензий друг к другу. Россия не хочет портить отношения, она заинтересована в развитии отношений. Путин подчеркнул, что у России нет проблем со странами НАТО. По его словам, они сами искусственно их создают, потому что не хотят иметь в лице России конкурента.

У России нет и не было планов по нападению на кого бы то ни было, включая страны Североатлантического альянса, заявила 6 марта официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Именно Запад объявил Россию прямой угрозой. Это указано в доктринальных документах НАТО, куда входят Вашингтон, Лондон, весь Брюссель, добавила дипломат.