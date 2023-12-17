Москва, 17 декабря, 2023, 10:59 — ИА Регнум. У России нет никаких причин воевать со странами Североатлантического альянса. Об этом в интервью автору и соведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину заявил президент России Владимир Путин. Фрагмент эфира Зарубин опубликовал в Telegram-канале.

Алексей Никольский/РИА Новости Владимир Путин

Глава государства подчеркнул, что для этого нет никаких резонов ― ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного.

«У нас нет с ними никаких территориальных претензий друг к другу, нет желания испортить с ними отношения. Мы заинтересованы в развитии отношений», ― отметил российский лидер.

При этом Путин добавил, что в НАТО буквально затащили Финляндию, с которой у России все споры, в том числе и территориальные, давно, ещё в середине XX века, решены. Не было никаких проблем: были самые добрые и сердечные отношения, развивались связи в экономике, напомнил президент.

Путин подчеркнул, что у России нет проблем со странами НАТО. По его словам, они сами искусственно их создают, потому что не хотят иметь в лице России конкурента.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова 27 января заявила о том, что Североатлантический альянс (НАТО) полностью втянут в противостояние с Россией, которое идёт по нарастающей.

Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко подчеркнул, что российские власти обладают всеми военно-техническими и другими возможностями, чтобы отвадить НАТО от любых опасных планов в отношении страны. Дипломат подчеркнул, что Россия будет укреплять своё северо-западное направление из-за действий Финляндии, вступившей весной в НАТО.

Президент России Владимир Путин назвал НАТО задним двором США. Он также подчеркнул, что утверждения о возможном нападении России на НАТО являются чушью, а слова американского лидера Джо Байдена об этом — фигурой речи, чтобы обосновать ошибочную политику на российском направлении.