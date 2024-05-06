Прага, 6 мая, 2024, 19:48 — ИА Регнум. Посла России в Праге Александра Змеевского вызвали в министерство иностранных дел Чехии. Причиной якобы стала ситуация с кибератаками на объекты республики, которые там связывают с Россией, сообщает информационное агентство ČTK.

Сергей Фадеичев / ТАСС

«Мы призвали Россию прекратить эти действия, противоречащие нормам Организации Объединённых Наций (ООН) и её собственным обязательствам», — привело агентство слова министра иностранных дел Чехии Яна Липавского.

Уточняется, что посольство РФ в Чехии пока не прокомментировало вызов российского дипломата.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее, 5 мая, правительство Чехии официально отозвало посла республики в России Витезслава Пивоньку.

Чешские власти намерены направить в Москву нового посла. Предположительно, этот пост может занять бывший заместитель министра обороны Даниэл Коштовал.

Дипломатические отношения Чехии с Россией обострились с 2021 года после того, как чешская разведка и следователи заявили о якобы причастности агентов российских спецслужб к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице. В этой связи в апреле 2021 года чешские власти приняли решение о высылке 18 российских дипломатов. В ответ на это МИД России обязал 20 сотрудников посольства Чехии в Москве покинуть Россию.

В мае того же года российские власти опубликовали список стран, враждебных России. В него вошли США и Чехия. Чехию включили в этот перечень после дипломатического скандала, когда чешские власти голословно обвинили Россию в причастности к взрывам на военных складах в Врбетице в 2014 году.

Число российских дипломатов в Чехии продолжало сокращаться после начала спецоперации. 13 апреля 2022 года в пресс-службе МИД заявили, что высылают из России старшего дипломата посольства Чехии в качестве ответной меры. Послу Чехии в России Витезславу Пивоньке российские дипломаты выразили протест в связи с принятым Варшавой в марте провокационным решением объявить persona nоn grata советника-посланника посольства России в Праге.

В 2023 году в российском посольстве в Праге работало шесть дипломатов.