Москва, 14 мая, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Кремль решительно отвергает все заявления о «причастности» России к кибератакам на страны Евросоюза, заявил 14 мая журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Silas Stein/Global Look Press

Его попросили прокомментировать обвинения со стороны ЕС и НАТО в адрес России о её якобы причастности к хакерским атакам.

«Все до одного эти заявления, все эти марши со стороны европейских столиц, они носят абсолютно безосновательный характер, и мы все эти объявления решительно отвергаем», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, глава МИД Германии Анналена Бербок в начале мая обвинила Россию в причастности ко взлому учётных записей электронной почты членов руководства Социал-демократической и других партий. После этого временного поверенного в делах посольства России в Берлине вызвали в немецкий МИД.

Также в мае для предъявления аналогичных обвинений вызвали посла России в Праге в министерство иностранных дел Чехии. Москву призвали не нарушать нормы ООН.

Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова 8 мая назвала безосновательными обвинения в адрес Москвы в кибератаках. Она отметила, что эти заявления нельзя проверить, так как российской стороне не представили никаких доказательств.