Москва, 10 мая, 2024, 19:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства РФ. Об этом говорится на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА Регнум

Указ главы государства был опубликован 10 мая.

«В соответствии с пунктом «а» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мишустина Михаила Владимировича Председателем Правительства Российской Федерации», — сказано в указе.

Документ вступил в силу с момента подписания.

Выбор президента

Утром 10 мая спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Путин внёс кандидатуру Мишустина на пост премьера. Голосование по вопросу об утверждении кандидатуры Мишустина состоялось после его доклада, вопросов депутатов и выступления представителей политических фракций.

В этот же день перед рассмотрением кандидатуры Мишустина в Госдуме встречу с ним провёл Путин. Глава государства выразил уверенность, что депутаты поддержат кандидатуру Мишустина, и отметил, что новый состав правительства должен в первую очередь стремиться к достижению национальных целей развития России.

«Мы с вами вместе и с коллегами из правительства формулировали национальные цели развития, это, конечно, главное, к чему мы должны стремиться — к реализации этих целей по всем направлениям. И как показывает практика последних лет, в целом у нас получается добиваться тех результатов, которые нужны стране, а в сегодняшних непростых условиях, конечно, нужно собраться и нужно организовать работу именно так, как мы с вами договорились на последней встрече с правительством, — работать без пауз», — сказал Путин на встрече с Мишустиным.

Утверждение кандидатуры

В этот же день Госдума утвердила Мишустина на должность премьер-министра. «За» проголосовали 375 депутатов, воздержались — 57.

Мишустин во время своего выступления подчеркнул, что новое правительство будет работать над выполнением всех задач национального развития, поставленных президентом в послании Федеральному собранию

«Первое — укрепление экономики. Второе — обеспечение технологического суверенитета. Третье — цифровая трансформация. Четвертое — народосбережение и поддержка семей с детьми. Пятое — повышение благосостояния граждан. Шестое — сбалансированное развитие регионов и инфраструктуры», — отметил Мишустин во время своего выступления.

«Никаких пауз» в работе правительства

Выступая перед депутатами, Мишустин подчеркнул, что новое правительство обеспечит преемственность в работе над достижением всех целей национального развития.

«Хочу вас заверить, что никаких пауз в работе правительства не будет, мы будем продолжать текущую работу. Также считаю, что мы должны обеспечить преемственность по всем национальным целям, которые были до этого — в 204-м и 474-м указах. Сделаем всё для развития нашей экономики, чтобы оправдать доверие наших людей, и уверен, что под вашим руководством мы все задачи, которые поставлены, решим», — отметил он.

Среди поставленных ранее задач — освоение собственного рынка, вытеснение импорта за счет честной рыночной конкуренции. На следующие шесть лет в России запланированы масштабные инвестиции для укрепления кадровой базы, промышленной, социальной сферы.

Опытное правительство

6 мая Путин провёл заключительную встречу с членами уходящего правительства. Он поблагодарил их за совместную работу, положительно оценил деятельность в сфере экономики в период пандемии коронавируса и добавил, что министры действовали сбалансированно и своевременно. Глава государства призвал провести смену правительства без пауз в работе.

Во время своих выступлений на пленарном заседании председатели фракций отмечали, что за прошедшие четыре года правительство под руководством Мишустина столкнулось с серьёзными вызовами, включая пандемию коронавируса и беспрецедентную санкционную политику в отношении России.

В свою очередь, по данным источников разных СМИ, основной «костяк» правительства сохранится. Так, появилась информация, что Денис Мантуров сохранит пост вице-премьера, но уйдёт с поста главы Министерства промышленности и торговли России. По данным источников СМИ, место главы Минпромторга может занять губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Также СМИ написали, что исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева могут повысить до вице-премьера.

При этом президент 6 мая на заключительной встрече с правительством отмечал, что опыт, деловые качества и авторитет всех членов нынешнего кабмина будут востребованы в дальнейшем. По словам главы государства, в современных условиях «мелочей не существует», цена действий руководства России в «историческое время» для страны крайне высока.

Кандидатуры на должности вице-премьеров Госдума рассмотрит 13 мая, а 14 мая состоится пленарное заседание, на котором будут обсуждаться кандидатуры на должности министров.