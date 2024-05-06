Москва, 6 мая, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Опыт, деловые качества и авторитет всех членов нынешнего правительства будут востребованы в дальнейшем. Об этом 6 мая заявил президент России Владимир Путин на заключительной встрече с правительством перед инаугурацией.

По словам главы государства, в современных условиях «мелочей не существует». Он отметил, что цена действий руководства России в «историческое время» для страны крайне высока.

«Ваш опыт, ваши знания, личный авторитет и деловые качества, безусловно, будут востребованы», — добавил президент.

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