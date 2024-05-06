Москва, 6 мая, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Смена правительства России должна пройти так, чтобы в работе не было пауз. Об этом заявил президент Владимир Путин 6 мая на встрече с членами правительства.

РИА Новости / Александр Астафьев

Он напомнил, что новый состав правительства будет сформирован в ближайшее время, как это предусмотрено Конституцией России. Путин подчеркнул, что в этот период ждёт концентрации, собранности и работы на результат от коллег на всех уровнях исполнительной власти.

«И в этот период нужно сделать всё необходимое, чтобы реализация планов активно продолжалась, чтобы не было никаких пауз в нашей работе», — подчеркнул глава государства.

Нужна преемственность в работе правительства по достижению целей национального развития, добавил Путин.

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