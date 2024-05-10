Москва, 10 мая, 2024, 14:29 — ИА Регнум. Правительству необходимо развернуть новую модель экономического роста, основанную на дальнейшем формировании экономики предложения, заявил 10 мая и. о. премьер-министра России Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме.

РИА Новости/Наталья Селиверстова

Власти будут добиваться повышения доходов граждан, сказал он.

«Президент поставил серьёзную задачу — к 2030 году Россия должна войти в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. Нужно не просто увеличить валовой выпуск товаров и услуг. Рост должен сопровождаться повышением уровня доходов людей», — отметил Мишустин.

Объём несырьевого неэнергетического экспорта России должен вырасти на две трети, продукции агропромышленного комплекса — в полтора раза, заявил и. о. премьера.

«Наращивая объёмы производства, нужно учитывать, что новым товарам необходимы рынки сбыта. Не только внутри страны, но и за рубежом. Предстоит увеличить не менее чем на две трети объём экспорта несырьевых неэнергетических товаров. А поставки продукции агропромышленного комплекса — в полтора раза», — отметил он.

За четыре года с момента формирования правительства в нынешнем составе кабинет министров смог существенно повысить эффективность работы госаппарата и улучшить координацию ветвей власти, сказал также Мишустин.

Как передавало ИА Регнум, ранее 10 мая спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент Владимир Путин внёс кандидатуру Мишустина на пост премьера. Голосование по вопросу об утверждении кандидатуры Мишустина состоится после его доклада, вопросов депутатов и выступления представителей политических фракций.

Спикер напомнил, что Госдума сформирует состав правительства впервые в современной истории России. Депутатам предстоит утвердить кандидатуры председателя правительства, его заместителей, федеральных министров в соответствии с новыми полномочиями, которые установлены поправками к Конституции РФ в 2020 году.

Правительство России в полном составе сложило полномочия перед вступившим в должность президентом Владимиром Путиным 7 мая. Кабинет министров во главе с Мишустиным проработал более четырёх лет. Путин поблагодарил министров за работу и поручил ушедшему в отставку правительству работать до формирования нового кабинета министров.