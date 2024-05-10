Москва, 10 мая, 2024, 10:34 — ИА Регнум. Около трёх часов отводится на рассмотрение вопроса об утверждении Государственной думой России кандидата на пост премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом говорится в проекте процедуры утверждения кандидата, одобренном комитетом ГД по контролю и опубликованном в думской электронной базе.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

«Общая продолжительность рассмотрения вопроса составит ориентировочно три часа», — отмечено в документе.

Комитет Госдумы по контролю направил проект постановления об утверждении Мишустина председателем правительства для включения в проект порядка работы заседания нижней палаты парламента 10 мая 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты 10 мая обсудят кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Представление по кандидатуре Мишустина внёс в Госдуму президент Владимир Путин. Все фракции проведут обсуждения по этому вопросу, а в 14:00 начнётся пленарное заседание Госдумы, которое будет транслироваться на «Дума ТВ».

Голосование по вопросу об утверждении кандидатуры Мишустина состоится после его доклада, вопросов депутатов и выступления представителей политических фракций. В ходе обсуждения депутаты должны получить ответы на вопросы о том, как будут решаться поставленные президентом задачи, отметил Володин.

Спикер напомнил, что Госдума сформирует состав правительства впервые в современной России. Депутатам предстоит утвердить кандидатуры председателя правительства, его заместителей, федеральных министров в соответствии с новыми полномочиями, которые установлены поправками к Конституции РФ в 2020 году.

Правительство России в полном составе сложило полномочия перед вступившим в должность президентом Владимиром Путиным 7 мая. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин, под руководством которого правительство проработало более четырёх лет.