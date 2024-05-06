Москва, 6 мая, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл заключительную встречу с членами уходящего правительства.

Алексей Даничев/ РИА Новости

Глава государства поблагодарил членов правительства за совместную работу.

«Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня приехал для того, чтобы поблагодарить вас за совместную работу на протяжении предыдущих лет», — сказал Путин в начале встречи.

Российский лидер также позитивно оценил работу правительства в сфере экономики в период пандемии коронавируса.

По его словам, правительство действовало сбалансированно и своевременно.

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Как передавало ИА Регнум, инаугурация Владимира Путина пройдёт 7 мая. Избранный президент России принесёт присягу на Конституции и вступит в должность. В этот же день правительство сложит свои полномочия.

В России избранный глава государства приступает к исполнению полномочий по истечении шести лет со дня вступления в должность избранного на предыдущих выборах президента.

Выборы президента в России прошли с 15 по 17 марта 2024 года. Победу на них одержал Владимир Путин с результатом 87,28%. За действующего главу государства проголосовали 76 млн человек. ЦИК назвал число проголосовавших рекордным. Явка составила 77,49%. В голосовании участвовали 87 млн россиян.