Москва, 10 мая, 2024, 16:51 — ИА Регнум. Госдума рассмотрит кандидатуры на должности вице-премьеров 13 мая, а на следующий день состоится пленарное заседание на обсуждение кандидатур на должности министров. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

«13 (мая. — Прим. ред.), в понедельник, состоится заседание Государственной думы, где будут рассмотрены кандидатуры для утверждения на должности заместителей председателя правительства, а во вторник, 14 мая — кандидатуры на должности министров РФ», — сказал Володин в завершение пленарного заседания, на котором рассматривалась кандидатура Михаила Мишустина на должность премьер-министра России.

Перед этим Госдума утвердила Мишустина на должность председателя правительства.

«За» проголосовали 375 депутатов, воздержалось — 57.

Как передавало ИА Регнум, президент Владимир Путин 10 мая внёс кандидатуру Мишустина на пост премьера. Голосование по вопросу об утверждении кандидатуры Мишустина состоялось после его доклада, вопросов депутатов и выступления представителей политических фракций.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Денис Мантуров сохранит пост вице-премьера, но уйдёт с поста главы Министерства промышленности и торговли России.

По данным источников, место главы Минпромторга может занять губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Кроме того, СМИ со ссылкой на источники сообщали, что исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева могут назначить вице-премьером при новом правительстве.

Правительство России в полном составе сложило полномочия перед вступившим в должность президентом Владимиром Путиным 7 мая. Распоряжение подписал Мишустин. Правительство во главе с Мишустиным проработало более четырёх лет.