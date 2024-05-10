СМИ написали об уходе Мантурова с поста главы Минпромторга
СМИ: Алиханов может заменить Мантурова на посту главы Минпромторга
Москва, 10 мая, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Денис Мантуров сохранит пост вице-премьера, но уйдёт с поста главы Министерства промышленности и торговли России, которое возглавлял 12 лет, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
По их данным, место главы Минпромторга может занять губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Осведомлённый источник РБК отметил, что это логичное и ожидаемое кадровое решение. По его словам, обсуждаемые на должность руководителя министерства кандидаты так или иначе являются выходцами из команды Мантурова.
«Поэтому говорить о каком-то ослаблении его позиций не приходится», — сказал источник.
Как передавало ИА Регнум, 10 мая исполняющий обязанности премьер-министра Михаил Мишустин прибыл в Государственную думу, где пройдёт обсуждение его кандидатуры на пост премьер-министра России. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Владимир Путин внёс кандидатуру Мишустина на пост премьера. Руководители фракций Госдумы заявили о готовности поддержать эту кандидатуру.
Также стало известно, что Совет Федерации РФ может собраться 14 мая для обсуждения кандидатур глав МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Счётной палаты. Кроме того, СМИ со ссылкой на источники сообщали, что исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева могут назначить вице-премьером при новом правительстве.
Правительство России в полном составе сложило полномочия перед вступившим в должность президентом Владимиром Путиным 7 мая. Распоряжение подписал Мишустин. Правительство во главе с Мишустиным проработало более четырёх лет.