Москва, 10 мая, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Денис Мантуров сохранит пост вице-премьера, но уйдёт с поста главы Министерства промышленности и торговли России, которое возглавлял 12 лет, сообщают СМИ со ссылкой на источники.

РИА Новости/Александр Казаков Денис Мантуров

По их данным, место главы Минпромторга может занять губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Осведомлённый источник РБК отметил, что это логичное и ожидаемое кадровое решение. По его словам, обсуждаемые на должность руководителя министерства кандидаты так или иначе являются выходцами из команды Мантурова.

«Поэтому говорить о каком-то ослаблении его позиций не приходится», — сказал источник.

Как передавало ИА Регнум, 10 мая исполняющий обязанности премьер-министра Михаил Мишустин прибыл в Государственную думу, где пройдёт обсуждение его кандидатуры на пост премьер-министра России. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Владимир Путин внёс кандидатуру Мишустина на пост премьера. Руководители фракций Госдумы заявили о готовности поддержать эту кандидатуру.

Также стало известно, что Совет Федерации РФ может собраться 14 мая для обсуждения кандидатур глав МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Счётной палаты. Кроме того, СМИ со ссылкой на источники сообщали, что исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева могут назначить вице-премьером при новом правительстве.

Правительство России в полном составе сложило полномочия перед вступившим в должность президентом Владимиром Путиным 7 мая. Распоряжение подписал Мишустин. Правительство во главе с Мишустиным проработало более четырёх лет.