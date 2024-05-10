Москва, 10 мая, 2024, 12:56 — ИА Регнум. Главное для нового состава правительства — стремиться к реализации национальных целей развития. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с исполняющим обязанности премьер-министра Михаилом Мишустиным.

РИА Новости/Гавриил Григоров Владимир Путин

«Мы с вами вместе и с коллегами из правительства формулировали национальные цели развития. Это, конечно, главное, к чему мы должны стремиться — к реализации этих целей по всем направлениям», — пояснил президент.

Также глава государства отметил, что правительство России в сегодняшних непростых условиях должно максимально сконцентрироваться и работать без проволочек.

«Нужно организовать работу именно так, как мы с вами договорились на последней встрече с правительством — работать без пауз», — подчеркнул Путин.

По оценке лидера страны, у российских властей в целом получается добиваться нужных результатов.

Как передавало ИА Регнум, сегодня президент России Владимир Путин перед тем, как исполняющий обязанности премьер-министра РФ Михаил Мишустин отправился в Государственную думу, провёл с ним встречу.

Глава государства выразил надежду, что парламентарии поддержат кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра. По его словам, кабмин в сложных условиях немало сделал за предыдущие годы.

Правительство России в полном составе сложило полномочия перед вступившим в должность президентом Владимиром Путиным 7 мая. Распоряжение подписал Мишустин. Правительство во главе с ним проработало более четырёх лет.

Спикер Госдумы сообщил, что президент внёс кандидатуру Мишустина на пост премьера. Руководители фракций Госдумы заявили о готовности поддержать эту кандидатуру.