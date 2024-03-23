Москва, 23 марта, 2024, 14:44 — ИА Регнум. В центре переливания крови в районе Царицыно в Москве люди продолжают массово сдавать кровь для пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

Известия/Эдуард Корниенко

Как сообщает корреспондент ИА Регнум, перед центром выстроилась огромная очередь, но никто из пришедших не уходит. Приходят как москвичи, так и жители разных регионов России. В очереди корреспондент встретил приезжих из Донбасса, Белгорода, Твери, Красноярска и Екатеринбурга.

«Сейчас кровь — единственное, чем я помогу помочь. Поэтому пришла», — сказала молодая девушка, вышедшая из центра.

Другой мужчина сообщил, что решил приехать, как только прочитал новости с призывами сдать кровь.

«Я из Москвы. Кровь сдаю регулярно. Считаю это своим гражданским долгом», — рассказал мужчина в беседе с корреспондентом ИА Регнум.

Ещё одна семейная пара приехала с раннего утра, в очереди стоят уже четыре часа, но уходить не собираются. Принять их должны примерно через полчаса.

«Мы с друзьями как только увидели, что случилось, поняли, что должны здесь быть. У нас просто иного выбора не было. Мы должны запомнить этот день, потому что это день национального единения», — уверены трое студентов МГИМО, тоже пришедших сдать кровь.

Как сообщало ИА Регнум, перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта раздалась стрельба. Группа боевиков в камуфляже вошла в здание и начала стрелять из автоматов по людям. Затем в зале прогремел взрыв и начался пожар. Следователи возбудили уголовное дело о теракте.

По данным Следственного комитета, число погибших в результате теракта выросло до 133 человек. Позднее Telegram-канала «112» сообщил, что количество погибших в результате террористической атаки в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 150 человек. В свою очередь минздрав Подмосковья 23 марта опубликовал имена 41 погибшего в теракте в «Крокусе».

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что на данный момент на лечении в стационарах находятся 107 пострадавших в результате атаки террористов в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Среди них ― трое детей, один из которых в крайне тяжёлом состоянии. Кроме того, состояние 15 пострадавших медики оценивают как крайне тяжёлое, ещё 42 человека находятся в тяжёлом состоянии.

Вице-премьер подчеркнула, что у врачей достаточно медикаментов, крови и перевязочных материалов для оказания помощи пострадавшим.

В Московской области кровь для пострадавших в результате теракта за первый час работы центров сдали свыше 600 доноров. Также кровь сдали футболисты и тренеры сборной России. В столичном департаменте здравоохранения сообщили, что более двух тысяч человек в Москве решили сдать кровь для раненых. Возле пунктов переливания установлены автобусы для обогрева, волонтёры раздают горячий чай, воду, питание.

В Москве работу по приёму крови продлили до последнего донора.

Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура. Он назвал произошедшее кровавым и варварским терактом и пообещал оказать государственную помощь всем родным и близким погибших и раненых. Российский лидер также выразил слова благодарности экипажам скорой помощи, пожарным, спасателям, которые делали всё, чтобы сохранить жизни пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле».

Силовики задержали по делу о теракте 11 человек. Из них четверо — непосредственные участники теракта в «Крокусе».

Их задержали в Брянской области неподалёку от границы с Украиной. На допросе один из задержанных признался, что стрелял в людей за деньги. По его словам, кураторы из Telegram пообещали ему 500 тысяч рублей и дали авансом половину суммы. Предполагаемый главарь группировки рассказал, как они с сообщниками искали работу и им предложили деньги за убийство людей.

Российский лидер в обращении к гражданам заявил, что террористов ждёт только возмездие и забвение, будущего у них нет.