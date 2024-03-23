Москва, 23 марта, 2024, 16:26 — ИА Регнум. На данный момент на лечении в стационарах находятся 107 пострадавших в результате атаки террористов в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Среди них ― трое детей, один из которых в крайне тяжёлом состоянии. Об этом 23 марта на брифинге в центре имени Пирогова сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Михаил Синицын/ТАСС Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время посещения Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова, где находятся пострадавшие при теракте

«Лечебные учреждения Москвы и Московской области продолжают работать по оказанию медпомощи пациентам, которые пострадали во время теракта в «Крокусе». На данный момент в лечебных учреждениях находятся 107 пациентов», ― сообщила Голикова.

Она уточнила, что состояние 15 пострадавших медики оценивают как крайне тяжёлое, ещё 42 человека находятся в тяжёлом состоянии.

Также вице-премьер подчеркнула, что у врачей достаточно медикаментов, крови и перевязочных материалов для оказания помощи пострадавшим.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» раздалась стрельба. В упор по людям из автоматов начала стрелять группа боевиков в камуфляже. Затем прогремел взрыв. Возбуждено уголовное дело о теракте. По данным Следственного комитета, число погибших в результате теракта выросло до 115 человек. Минздрав Подмосковья 23 марта опубликовал имена 41 погибшего в теракте в «Крокусе».

По данным Telegram-канала «112», количество погибших в результате террористической атаки в «Крокус Сити Холле» выросло до 150 человек.

В Московской области кровь для пострадавших в результате теракта за первый час работы центров сдали свыше 600 доноров. Также кровь сдали футболисты и тренеры сборной России.

Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура. Он назвал произошедшее кровавым и варварским терактом и пообещал оказать государственную помощь всем родным и близким погибших и раненых.