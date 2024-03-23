Более 2000 москвичей собрались сдать кровь раненным в теракте в «Крокусе»
Москва, 23 марта, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Более 2000 человек в Москве решили сдать кровь для раненых во время теракта в подмосковном торгово-развлекательного центре «Крокус Сити Холл», сообщил 23 марта департамент здравоохранения города в Telegram-канале.
Возле пунктов переливания крови выстроились большие очереди. Ведомство организовало для добровольцев комфортные условия.
«Установлены автобусы для обогрева. На месте работают специалисты социальных служб. Волонтёры раздают горячий чай, воду, питание», — сообщили в департаменте.
Отмечается, что работу по приёму крови продлили до последнего донора. При этом в ведомстве напомнили, что кровь лучше сдавать в первой половине дня, поэтому её рекомендуют сдать в ближайшие дни утром.
Как сообщало ИА Регнум, минздрав Московской области утром 23 марта сообщил, что за первый час пункты приёма крови в регионе приняли более 600 доноров. В ведомстве отметили, что выстроились большие очереди, несмотря на плохую погоду.
В московском районе Царицыно очередь желающих сдать кровь выросла до огромных размеров. Очевидцы сообщили, что очередь быстро продвигается.
Вечером 22 марта группа террористов устроила в «Крокус Сити Холле» стрельбу из автоматов, когда там собралось много зрителей, чтобы посмотреть концерт группы «Пикник». После этого произошёл взрыв и начался пожар, который продолжают тушить.
По последней информации Следственного комитета, в «Крокус Сити Холле» обнаружили 115 погибших, поисковые работы продолжаются. Telegram-канал «112» сообщил, что число жертв выросло до 150 человек.
Правоохранители 23 марта задержали 11 причастных к теракту, в том числе всех четверых непосредственных исполнителей. В ФСБ сообщили, что они держали связь с украинской стороной. Четверых подозреваемых задержали в Брянской области у границы с Украиной.