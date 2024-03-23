Москва, 23 марта, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Более 2000 человек в Москве решили сдать кровь для раненых во время теракта в подмосковном торгово-развлекательного центре «Крокус Сити Холл», сообщил 23 марта департамент здравоохранения города в Telegram-канале.

Департамент здравоохранения города Москвы

Возле пунктов переливания крови выстроились большие очереди. Ведомство организовало для добровольцев комфортные условия.

«Установлены автобусы для обогрева. На месте работают специалисты социальных служб. Волонтёры раздают горячий чай, воду, питание», — сообщили в департаменте.

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Отмечается, что работу по приёму крови продлили до последнего донора. При этом в ведомстве напомнили, что кровь лучше сдавать в первой половине дня, поэтому её рекомендуют сдать в ближайшие дни утром.

Как сообщало ИА Регнум, минздрав Московской области утром 23 марта сообщил, что за первый час пункты приёма крови в регионе приняли более 600 доноров. В ведомстве отметили, что выстроились большие очереди, несмотря на плохую погоду.

В московском районе Царицыно очередь желающих сдать кровь выросла до огромных размеров. Очевидцы сообщили, что очередь быстро продвигается.

Вечером 22 марта группа террористов устроила в «Крокус Сити Холле» стрельбу из автоматов, когда там собралось много зрителей, чтобы посмотреть концерт группы «Пикник». После этого произошёл взрыв и начался пожар, который продолжают тушить.

По последней информации Следственного комитета, в «Крокус Сити Холле» обнаружили 115 погибших, поисковые работы продолжаются. Telegram-канал «112» сообщил, что число жертв выросло до 150 человек.

Правоохранители 23 марта задержали 11 причастных к теракту, в том числе всех четверых непосредственных исполнителей. В ФСБ сообщили, что они держали связь с украинской стороной. Четверых подозреваемых задержали в Брянской области у границы с Украиной.