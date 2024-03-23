Москва, 23 марта, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Московской области опубликовало обновлённый список с именами погибших в теракте в «Крокус Сити Холле».

Известия/Андрей Эрштрем

Список погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» по состоянию на 11:30 мск 23 марта содержит 41 имя.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» раздалась стрельба. В здание вошла группа в камуфляже и начала стрельбу. Затем в зале прогремел взрыв. На крыше здания начался пожар, обрушилась кровля. Возбуждено уголовное дело о теракте.

По последним данным, количество погибших в результате теракта в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл» составило до 93 человек. По данным Telegram-канала «112», число погибших превысило 100 человек.

В Минздраве сообщили, что в московские городские стационары поступили 88 человек, из них 84 взрослых и четверо детей. МЧС по состоянию на 09:00 мск 23 марта опубликовало список из 107 пострадавших.

Силовики 23 марта задержали четверых террористов, участвовавших в теракте. Подозреваемых задержали в Брянской области на границе с Украиной российские спецслужбы.