Москва, 23 марта, 2024, 10:48 — ИА Регнум. В Московской области кровь для пострадавших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» сдали свыше 600 доноров. Об этом 23 марта сообщили в региональном минздраве.

Кадр из видео Люди в очереди на сдачу крови для пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле»

«За первый час работы центров крови Подмосковья уже более 600 доноров сдали кровь», ― говорится в Telegram-канале ведомства.

В Москве, несмотря на плохую погоду, количество желающих сдать кровь для раненых не уменьшается. Очередь к центру сдачи крови в Москве только растёт.

Более 500 человек сдали кровь в московском донорском центре имени Гаврилова. Ещё десятки человек стоят в очереди. В московской клинической больнице №52 очередь на сдачу крови выстроилась в два ряда.

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Как сообщало ИА Регнум, москвичи с самого утра 23 марта начали приходить в донорские центры и больницы, чтобы помочь пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле».

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников обратился с просьбой к жителям Москвы и Подмосковья сдать кровь для пострадавших при атаке на концертный зал. Он подчеркнул, что это вопрос жизни и смерти десятков людей.

Принимать кровь будут в Центре крови ФМБА России с 08:30 (мск) 23 марта, а также в донорских центрах на Беговой и Шаболовской, донорском центре Царицыно. Также пополнить банк крови для обеспечения пациентов, нуждающихся в переливании, можно в донорских центрах в Подольске, Орехово-Зуеве, Щёлково, Воскресенске.

Вечером 22 марта перед концертом российской группы «Пикник» несколько вооружённых боевиков ― от двух до пяти человек ― ворвалась в здание «Крокус Сити Холла». У них имелись автоматы Калашникова и большое количество боеприпасов. Террористы открыли огонь по посетителям. Затем в зале прогремел взрыв и начался пожар.

В СК сообщили, что, по предварительной информации, число погибших в результате теракта превысило 60 человек. В министерстве здравоохранения Подмосковья заявили, что в результате теракта в «Крокус Сити Холле» пострадали 145 человек.

По последним данным, количество погибших при атаке на «Крокус Сити Холл» возросло до 82 человек. Как сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник, трое погибших — дети. Эту информацию подтвердили в минздраве Московской области.

По данным Telegram-канал «112», число пострадавших возросло до 183 человек, из них восемь детей.

МЧС России опубликовало список госпитализированных в лечебные учреждения после теракта. В больницы по состоянию на 09:00 мск 23 марта доставили 107 пострадавших.