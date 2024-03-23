Москва, 23 марта, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Случившееся в «Крокус Сити Холле» — это кровавый и варварский теракт, заявил 23 марта президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.

Кадр из видео Владимир Путин

«Обращаюсь к вам в связи с кровавым варварским террористическим актом, жертвами которого стали десятки мирных, ни в чём не повинных людей, наши соотечественники, в том числе дети, подростки, женщины», — сказал он.

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Врачи сейчас борются за жизни тех, кто находится в тяжёлом состоянии. Глава государства выразил особую благодарность экипажам скорой помощи и санитарной авиации, бойцам спецподразделений, пожарным, спасателям, которые делали всё, чтобы сберечь жизни людей.

Как сообщало ИА Регнум, теракт в «Крокус Сити Холле» произошёл вечером 22 марта в городе Красногорске в Подмосковье. Вооружённые террористы с автоматами ворвались в здание и начали стрелять в людей. Посетителей на тот момент было много. В здании должна была выступать группа «Пикник». Также в «Крокусе» проходило спортивное мероприятие. В здании прогремел взрыв и вспыхнул мощный пожар, уничтоживший концертный зал изнутри.

В СК сообщили, что число погибших в теракте достигло 133 человек. Telegram-канал «112» со ссылкой на источник заявил о 150 погибших.

Террористов задержали при попытке бежать на Украину с территории Брянской области. ИА Регнум опубликовало видео задержаний и допросов непосредственных исполнителей теракта. Один из задержанных сообщил, что согласился расстреливать людей по заданию куратора за 500 тысяч рублей.