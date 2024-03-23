Москва, 23 марта, 2024, 16:24 — ИА Регнум. Футболисты и тренеры сборной России сдали кровь для пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом 23 марта сообщила пресс-служба национальной команды.

РФС

«Игроки и тренерский штаб сборной России при поддержке ФМБА, как и тысячи россиян, сдали кровь для жертв трагедии», — говорится в сообщении.

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Как передавало ИА Регнум, в центре переливания крови в районе Царицыно в Москве люди массово сдают кровь для пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Перед центром выстроилась огромная очередь, но никто из пришедших не уходит. Приходят как москвичи, так и жители разных регионов России. В очереди корреспондент встретил приезжих из Донбасса, Белгорода, Твери, Красноярска и Екатеринбурга.

Президент России Владимир Путин заявил, что случившееся в «Крокус Сити Холле» — это кровавый и варварский теракт. Он отметил, что власти окажут необходимую помощь семьям погибших, раненым и пострадавшим. Глава государства объявил 24 марта днём общенационального траура.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» раздалась стрельба. В здание вошла группа в камуфляже и начала стрелять по людям. Затем прогремел взрыв. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Силовики 23 марта в Брянской области задержали четверых террористов, непосредственно участвовавших в атаке. Всего было задержано 11 человек. Один из них признался, что расстрелял людей за деньги, им пообещали заплатить по 500 тысяч рублей на террориста.

В ФСБ сообщили, что террористы, совершившие нападение на «Крокус Сити Холл», имели контакты на украинской стороне и планировали перейти российско-украинскую границу.

Следственный комитет сообщил, что число погибших в результате террористической атаки увеличилось до 133 человек. По данным Telegram-канала «112», количество погибших выросло до 150 человек.