Симферополь, 30 января, 2024, 13:56 — ИА Регнум. В ночь на 30 января средствами ПВО РФ была отражена массированная атака украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолётного типа. 21 дрон перехвачен и уничтожен над пятью российскими регионами, сообщило Минобороны.

Иван Шилов ИА Регнум

Больше всего беспилотников (11) Вооруженные силы Украины (ВСУ) направили в Крым. Один из них был сбит над акваторией в районе Бельбека в Севастополе. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале сообщил, что пострадавших нет. Все службы были переведены в состояние боевой готовности.

Кроме того, пять БПЛА летели в Белгородскую область, три — на Брянскую. По одному были сбиты над Калужской и Тульской областями. Предварительно, обошлось без жертв и существенных нарушений.

«Утром 30 января средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над территорией Тульской области», — говорится в сообщении областного министерства по региональной безопасности.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале известил о работе системы ПВО на подлёте к поселку Горьковский, где было сбито несколько воздушных целей.

«Есть повреждения — в поселке Хотмыжск в одном частном жилом доме выбито окно, посечены машина и забор», — пояснил Гладков.

О сбитом БПЛА над территорией Навлинского района сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет», — подчеркнул он.

Обломки украинского беспилотника утром 30 января упали на крышу технической нежилой постройки, расположенной на окраине Калуги. По словам губернатора Калужской области Владислава Шапши, дрон уничтожен средствами ПВО, возгораний и пострадавших нет.

Тем временем Telegram-канал российских военкоров «Военная хроника» сообщает, что в ночь на 30 января российские войска нанесли серию ударов по военным объектам противника в Киевской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Сумской областях.

Ночью 30 января в городе Белая Церковь Киевской области Украины раздался взрыв, сообщило агентство «РБК-Украина».

Telegram-канал Russiaz со ссылкой на украинские источники сообщает об успешно проведенной атаке российскими дронами-камикадзе «Герань» базы ГСМ в городе Змиеве Харьковской области.

«Уничтожение запасов топлива противника является весьма важным фактором в условиях продолжающего продвижения наших войск на купянском направлении», — пояснили военкоры, опубликовав соответствующие видеокадры.

Российские ракеты могут поразить любую из украинских военных баз, заявлял 29 января бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Он напомнил, что в 2022 году Россия нанесла удар гиперзвуковыми ракетами по Яворовскому полигону во Львове, что привело в шок американских военных.

Как сообщало ИА Регнум, склады горюче-смазочных материалов (ГСМ) и боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области были уничтожены артиллеристами Воздушно-десантных войск с расстояния до 20 километров от позиций противника. Выполнить задачу помогли артиллерийские расчёты 152-миллиметровых буксируемых гаубиц 2А65 «Мста-Б», уточнили в Минобороны 30 января.

Добиваться успехов на артёмовском направлении российским бойцам помогают расчёты многофункциональных БПЛА подразделения беспилотной авиации Дальневосточного отдельного гвардейского соединения ВДВ. Во время очередного полёта они обнаружили три танка киевских боевиков к югу от Артёмовска, скорректировав их уничтожение «Ланцетами», информирует оборонное ведомство.