Вашингтон, 30 января, 2024, 09:48 — ИА Регнум. Российские ракеты могут поразить любую из украинских военных баз, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Павел Львов/РИА Новости

«Все военные базы на Украине находятся на расстоянии удара российских ракет, и русские по ним уже били», — сказал Джонсон.

Эксперт напомнил, что в 2022 году Россия нанесла удар гиперзвуковыми ракетами по Яворовскому полигону во Львове, что привело в шок американских военных.

Из-за таких возможностей ВС РФ киевский режим вынужден направлять новобранцев в страны НАТО для обучения, а это занимает слишком много времени, подчеркнул Джонсон.

Как сообщало ИА Регнум, ВС России 13 марта 2022 года нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по учебным центрам ВСУ в селе Старичи и на военном полигоне Яворовский. В результате были уничтожены до 180 иностранных наёмников и крупная партия иностранных вооружений.