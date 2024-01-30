Тула, 30 января, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Российские системы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Тульской областью, сообщили 30 января в областном министерстве по региональной безопасности.

Иван Шилов ИА Регнум

«Утром 30 января средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над территорией Тульской области», — говорится в сообщении на сайте министерства.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры на месте падения обломков нет.

Как передавало ИА Регнум, по данным Минобороны, российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили в ночь с 29 на 30 января 21 украинский беспилотник.

Так, в небе над Республикой Крым было сбито 11 дронов противника, в Белгородской области — пять БПЛА, ещё три в Брянской области, по одному беспилотнику уничтожили в Калужской и Тульской областях.

Вечером 29 января силами ПВО Минобороны РФ был поражён беспилотный летательный аппарат самолётного типа над территорией Жуковского района Брянской области.