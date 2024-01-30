Калуга, 30 января, 2024, 08:06 — ИА Регнум. Утром 30 января на окраине города Калуги российские средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат самолётного типа, сообщил в Telegram-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

По его словам, обломки сбитого дрона упали на крышу технической нежилой постройки. В результате происшествия возгораний и пострадавших нет, заверил глава региона.

На месте работают оперативные группы.

Как сообщало ИА Регнум, утром 11 января БПЛА взорвался над насосной станцией на окраине Калуги. Региональные власти уточнили, что из-за взрыва получило повреждение здание. Возгорания при этом не произошло. В результате случившегося никто не пострадал.

Силы ПВО уничтожили и перехватили в ночь с 29 на 30 января 21 украинский беспилотник. В небе над Республикой Крым было сбито 11 дронов противника, в Белгородской области — пять БПЛА, ещё три в Брянской области, по одному беспилотнику уничтожили в Калужской и Тульской областях.