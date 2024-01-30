Москва, 30 января, 2024, 07:54 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили в ночь с 29 на 30 января 21 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны.

Mil.ru Запуск ракеты ПВО

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.

Так, в небе над Республикой Крым было сбито 11 дронов противника, в Белгородской области — пять БПЛА, ещё три в Брянской области, по одному беспилотнику уничтожили в Калужской и Тульской областях.

Как сообщало ИА Регнум, поздним вечером 29 января силами ПВО Минобороны РФ был поражён беспилотный летательный аппарат самолётного типа над территорией Жуковского района Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что обошлось без пострадавших и разрушений.

В течение 28 января средства ПВО России сбили 34 беспилотника ВСУ и один снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS в районах населённых пунктов Нырково, Золотарёвка, Белогоровка Луганской Народной Республики, Марфополь, Пологи Запорожской области, Раденск и Алёшки Херсонской области.