Севастополь, 30 января, 2024, 08:03 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны 30 января сбили беспилотник самолётного типа киевских боевиков над акваторией в районе Бельбека в Севастополе.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале заверил, что пострадавших нет. Все службы приведены в состояние боевой готовности.

Спасатели не фиксирует повреждений инфраструктуры.

Развожаев призвал соблюдать спокойствие и не поддаваться панике.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что утром 30 января была пресечена попытка ВСУ совершить теракт с помощью беспилотника.

Дрон самолётного типа средствами ПВО был уничтожен над территорией Навлинского района.

Всего российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили в ночь с 29 на 30 января 21 украинский беспилотник.

Ночью 30 января в городе Белая Церковь Киевской области Украины раздались два взрыва, сообщило агентство «РБК-Украина».