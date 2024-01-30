Над акваторией в Севастополе средства ПВО сбили беспилотник ВСУ
Развожаев: над акваторией в Севастополе силы ПВО сбили украинский БПЛА
Севастополь, 30 января, 2024, 08:03 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны 30 января сбили беспилотник самолётного типа киевских боевиков над акваторией в районе Бельбека в Севастополе.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале заверил, что пострадавших нет. Все службы приведены в состояние боевой готовности.
Спасатели не фиксирует повреждений инфраструктуры.
Развожаев призвал соблюдать спокойствие и не поддаваться панике.
Как передавало ИА Регнум, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что утром 30 января была пресечена попытка ВСУ совершить теракт с помощью беспилотника.
Дрон самолётного типа средствами ПВО был уничтожен над территорией Навлинского района.
Всего российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили в ночь с 29 на 30 января 21 украинский беспилотник.
Ночью 30 января в городе Белая Церковь Киевской области Украины раздались два взрыва, сообщило агентство «РБК-Украина».