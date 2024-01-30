Москва, 30 января, 2024, 05:16 — ИА Регнум. Силами артиллеристов Воздушно-десантных войск уничтожены склады горюче-смазочных материалов (ГСМ) и боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

ShinePhantom 152-мм дивизионная гаубица 2А65 «Мста-Б»

Отмечается, что в ходе ведения боевых действий на херсонском направлении фронта артиллерийские расчёты 152-миллиметровых буксируемых гаубиц 2А65 «Мста-Б» соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» уничтожили объекты ВСУ на противоположном берегу Днепра.

При этом российские бойцы стреляли на расстояние до 20 километров от позиций противника. Обнаружение складов ВСУ и дальнейшая корректировка огня гаубиц велась при помощи дронов.

По информации Минобороны, в ходе совместной боевой работы расчётов БПЛА и артиллеристов ВДВ были поражены склады ВСУ, вследствие детонации топлива уничтожен складированный боекомплект.

Как сообщало ИА Регнум, расчёты FPV-дронов российских десантников из состава группировки войск «Днепр» уничтожили на херсонском направлении три моторных лодки украинских боевиков. Изначально дрон точно поразил плавсредство ВСУ. Повторными ударами других FPV-дронов были уничтожены две моторные лодки противника. Уцелевшие боевики, бросив своих убитых и раненых в воде и на берегу, бежали, отказавшись от своих намерений по форсированию реки, уточнили в Минобороны РФ.

В течение 28 января средства противовоздушной обороны России сбили 34 беспилотника ВСУ и один снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS в районах населённых пунктов Нырково, Золотарёвка, Белогоровка Луганской Народной Республики, Марфополь, Пологи Запорожской области, Раденск и Алёшки Херсонской области.