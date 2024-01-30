Навлинский район, Брянская область, 30 января, 2024, 07:31 — ИА Регнум. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что утром 30 января была пресечена попытка украинских боевиков совершить теракт с помощью беспилотника.

Don Ramey Logan Беспилотник

Дрон самолётного типа средствами ПВО был уничтожен над территорией Навлинского района.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал в Telegram-канале Богомаз.

Как сообщало ИА Регнум, 29 января около 21:50 мск средствами противовоздушной обороны был уничтожен беспилотник самолётного типа над территорией Брянской области.

Также в Брянской области над Жуковским районом вечером 29 января пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотника.

Днём ранее дрон ВСУ сбили в Унечском районе Брянской области. Фрагменты дрона при падении повредили штукатурку жилого дома. В результате случившегося никто не пострадал.

Операторы разведывательного беспилотника Zala уссурийских десантников из Приморья обнаружили три танка киевских боевиков к югу от Артёмовска и скорректировали их уничтожение «Ланцетами».

Ночью 30 января в городе Белая Церковь Киевской области Украины раздались два взрыва, сообщило агентство «РБК-Украина».